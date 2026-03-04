No “Dois às 10”, o fenómeno do “Secret Story” volta a estar em destaque. A casa mais vigiada do país tem sido um verdadeiro rebuliço, marcada por confrontos intensos, estratégias inesperadas e emoções à flor da pele. Para comentar os últimos acontecimentos e analisar tudo o que se tem passado dentro da casa do “Secret Story 10”, recebemos Teresa Silva, presença habitual e voz atenta aos detalhes que fazem a diferença no jogo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Teresa Silva revela pela primeira vez um passado até agora desconhecido
- Joana Lopes
- Hoje às 10:11
Últimos vídeos
Últimos vídeos
07:05
Teresa Silva revela pela primeira vez um passado até agora desconhecido
Hoje às 10:11
01:12
Segundo os concorrentes, estas são as plantas da casa
Há 23 min
01:22
Sara critica postura de Diogo: «A falta de atitude e a falta de justificação…»
Há 23 min
04:39
«Se o Tiago é uma planta, eu sou uma florzinha»: Norberto defende colega e protagoniza momento único
Há 26 min
05:03
Troca de farpas intensa! Luzia pega-se com Catarina depois de atribuição do título de planta da casa
Há 37 min
06:16
«Quem é que falou de pena?»: Sara pega-se com Diana Dora por causa de Pedro
Há 39 min
05:16
Hélder escolhe este concorrente para planta da casa e gera reações: «Mais vale passar despercebido em certas situações…»
Há 51 min
05:29
«Acabou por se apagar um bocadinho»: Pedro e Liliana escolhem Tiago como planta da casa
Há 1h e 9min
02:36
«Anda sempre pela calada»: Entre risos, Diana Dora nomeia João como planta da casa
Há 1h e 22min
03:14
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
Há 1h e 23min
04:13
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
Há 1h e 23min
04:14
No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia
Há 1h e 44min
02:24
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
Há 2h e 30min
01:46
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
Há 2h e 31min
01:27
Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo»
Há 2h e 32min
01:30
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
Há 2h e 46min