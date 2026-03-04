Teresa Silva revela pela primeira vez um passado até agora desconhecido

No “Dois às 10”, o fenómeno do “Secret Story” volta a estar em destaque. A casa mais vigiada do país tem sido um verdadeiro rebuliço, marcada por confrontos intensos, estratégias inesperadas e emoções à flor da pele. Para comentar os últimos acontecimentos e analisar tudo o que se tem passado dentro da casa do “Secret Story 10”, recebemos Teresa Silva, presença habitual e voz atenta aos detalhes que fazem a diferença no jogo.