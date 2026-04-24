Tiago abre o coração sobre Eva e revela tudo

A reta final do jogo continua a trazer revelações e desta vez foi Tiago quem decidiu abrir o coração numa conversa sincera com Ana.

Num momento de maior proximidade, Tiago confidencia a Ana que sempre se sentiu atraído por Eva, mas admite que esse sentimento se intensificou quando sentiu necessidade de lhe dar “colo”.

Ao longo da conversa, o concorrente revela ainda que, desde o início, tinha definido um top 2. Apesar de Catarina lhe ter chamado mais à atenção numa primeira fase, Tiago explica que existia um detalhe que o afastava, o facto de fumar, sublinhando que valoriza uma pessoa que se cuida.

Sem esconder a admiração, Tiago elogia Eva, destacando o facto de praticar desporto e afirmando que “é linda de morrer”. Já Ana aponta o lado mais teimoso da colega, algo com que Tiago concorda, mas relativiza, garantindo que acredita que Eva poderá evoluir com o tempo.

