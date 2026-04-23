No Secret Story 10, durante pequeno almoço Especial, Tiago canta a sua música e a reação de Eva fala por si.
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Tiago canta a sua música e a reação de Eva fala por si
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