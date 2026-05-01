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Tiago canta pela primeira vez em televisão e impressiona Cláudio Ramos

No Dois às 10, antes de conversamos com Tiago, o quarto classificado da décima edição do Secret Story, ouvimos o concorrente a cantar uma das suas canções.

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