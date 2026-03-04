Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Tiago considera que Ariana é «fraca» e a discussão instala-se: «Tanta paz vinda de ti!»

No Secret Story 10, Ariana confrontou Tiago porque este a chamou de fraca. Os dois entraram em despique e acabaram a discutir. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

02:32

Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»

00:45
01:24

Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés»

00:30
03:24

«Mas o que é que eu disse que te ofendeu?»: Diana Dora pede explicações a Eva após viverem momento tenso

14:00 Ontem
03:41

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»

01:32 Ontem
01:54

Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz

01:24 Ontem
04:04

Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»

01:20 Ontem
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Ontem às 16:45
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
03:59

Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras»

Ontem às 22:14
Viajado, o rei do estilo e de uma boa gargalhada: Esta era a vida de Ricardo João antes de entrar no Secret Story 10

Ontem às 18:42
Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Ontem às 18:13
O abraço que valeu 15 horas de espera: Pedro conhece ídolo que o Mundo venera e nós temos as imagens

Ontem às 16:45
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Ontem às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ontem às 15:38
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Há 21 min
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto

Ontem às 16:31
Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

Ontem às 15:38
Namorado de Bárbara Parada é próximo de um concorrente do Secret Story 10

Ontem às 14:58
Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Ontem às 12:37
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Hoje às 01:20
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

Ontem às 22:52
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Há 2h e 26min
Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Há 2h e 51min
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Nelson Fernandes reage a novidade de Solange Tavares: "Este é apenas o começo de algo muito maior"

Ontem às 15:29
Solange Tavares realiza sonho: "Tive imensos medos e cheguei a pensar em adiar"

Ontem às 15:05
