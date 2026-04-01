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Tiago dá 'alfinetada' a Ariana: «Não acrescentas. Podes agradecer ao Diogo por te ter puxado para jogo»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica, onde tinham de revelar quem são os mais presentes neste enredo e quem é que continua a ser uma ponta solta (não faz tanta falta). Tiago foi o primeiro a tomar uma decisão, e deu uma 'agulhada' a Ariana. Veja tudo. 

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