Tiago declara-se a Eva e os dois abraçam-se: «Estou contigo até ao fim e quero estar contigo lá fora»

O Tiago decide abordar a Eva para se esclarecer em relação às imagens que viram no Especial. Afirma que o que quis dizer foi que infelizmente a amiga teve a sua história centrada no relacionamento, mas nunca disse que ela era só aquilo e não valia nada. Confessa estar chateado com o Ricardo, o Hugo e a Sara porque quiseram fazer passar uma mensagem que não é a verdadeira, porque a única coisa com a qual concordou foi com o facto de a Eva ter força no exterior, devido ao que aconteceu. O Tiago acrescenta que admira a sua postura, porque a forma como reagiu a tudo não é para qualquer um. Terminam a conversa com um abraço e o Tiago garante que irá estar com a Eva até ao fim.