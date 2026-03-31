Tiago encantando com Eva? «Ela é tão linda»

No Secret Story 10, Tiago desabafa com Liliana sobre a situação de Eva. Admite não entender como Diogo foi capaz de fazer o que fez, sendo Eva tão bonita. Liliana fica surpreendida e questiona se o colega está apaixonado.

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Na gala do Secret Story 10, durante o intervalo da gala, questionada pelo Tiago, a Ariana assume que gosta de estar com o Diogo e que o concorrente foi o primeiro a preocupar-se consigo quando todos lhe viraram as costas. O Tiago afirma que, no lugar da Ariana, perderia toda a admiração pelo Diogo. No entanto, constata que, apesar de a Ariana ter começado por ser um fantoche para o Diogo, passou a ser algo verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Diogo e a Eva tentam esclarecer-se e o concorrente confessa que o amor que sente pela Ariana é diferente que aquele que sente pela ex-namorada. A Eva diz não acreditar e o Diogo garante que lhe vai pedir desculpa a vida inteira pelo que aconteceu, contudo, assume que se sente bem com a Ariana.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.

No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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