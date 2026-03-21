No Secret Story 10, Tiago foi o guia da semana. Dessa forma, foi ele o responsável por ditar quais as tarefas que cada um faz. O concorrente mostrou-se satisfeito com o desempenho de todos e há algo que o concorrente diz que deixa todos a chorar de rir.
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Tiago faz um discurso motivador sobre as tarefas da semana e os concorrentes riem-se às gargalhadas
- Secret Story
- Hoje às 15:30
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