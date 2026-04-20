Tiago indignado com atitude de Liliana: «Não me toques na cara»

No Secret Story 10, Liliana exemplifica com Tiago uma atitude que teve com Diogo há semanas atrás, o colega não gostou do comportamento.

Recorde o que aconteceu na gala:

A gala de ontem do “Secret Story 10” foi tudo menos tranquila. A sorte ditou o destino de alguns concorrentes. Hugo recebeu um envelope com uma nomeação direta, enquanto Diogo ficou com o poder de a reverter. O concorrente decidiu nomear Liliana, e Diogo optou por não alterar a decisão, mantendo-a diretamente em risco.

A tensão rapidamente subiu de tom com debates acesos dentro da casa. Eva e Diogo protagonizaram um confronto intenso, mas não foram os únicos. Ana e Liliana também trocaram argumentos num ambiente carregado de emoção e acusações.

Os nomeados tiveram ainda de enfrentar o jogo do “Eu Nunca”, onde acabaram por admitir algumas verdades incómodas, revelando mais sobre as suas estratégias e vivências dentro da casa.

Eva foi a primeira concorrente salva da noite, garantindo assim a continuidade no jogo. Já Hugo, Ana, Diogo e Tiago conquistaram um privilégio especial: ouvir mensagens do exterior. Os momentos foram marcados pela emoção, com Diogo a ouvir Ariana, Ana a receber palavras de Luzia, Hugo de Ricardo João e Tiago de Hélder.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi protagonizado por Jéssica, que desvendou o segredo da Voz, “A minha casa tem vida”. Com esta descoberta, garantiu automaticamente um passaporte para a final, tornando-se a primeira finalista desta edição.

A expulsão da noite acabou por recair sobre Diogo, numa decisão dos portugueses. Antes de sair, o concorrente deixou uma consequência para Eva, que ficou impedida de falar com Liliana durante 24 horas.

As nomeações desta semana trouxeram uma dinâmica diferente, sendo feitas para salvar. No final, com menos votos, ficaram nomeados Ana, Hugo e Liliana. Eva cometeu um erro ao não salvar Tiago, apercebendo-se da falha apenas depois da decisão tomada.

VOTE PARA SALVAR :

ANA - 761 20 20 01

HUGO - 761 20 20 09

LILIANA - 761 20 20 12

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