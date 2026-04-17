Tiago passa-se com acusações de Ana e afirma: «Se eu tiver que levar a Eva, eu levo»

No Secret Story 10, Tiago e Ana não se entendem. A concorrente acusa-o de proteger Eva, entre outras coisas relacionadas com a concorrente. Recorde-se que Ana julga que Eva está a fazer jogo com tudo o que se passou. Tiago defende-se e defende Eva também.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18