Tiago passa-se com acusações de Ana e afirma: «Se eu tiver que levar a Eva, eu levo»

No Secret Story 10, Tiago e Ana não se entendem. A concorrente acusa-o de proteger Eva, entre outras coisas relacionadas com a concorrente. Recorde-se que Ana julga que Eva está a fazer jogo com tudo o que se passou. Tiago defende-se e defende Eva também.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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