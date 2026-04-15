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Tiago reage às críticas de Ana: «És ciumenta, aziada (...) não és fiel»

No Secret Story 10, Ana e Tiago entram em conflito. O concorrente acusa aquela que foi uma das suas grandes aliadas no jogo de ser «ciumenta». Veja tudo.
 

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