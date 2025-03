No «Dois às 10», Tiago Rufino, expulso do «Secret Story - Desafio Final», reflete sobre a sua jornada no programa. O ex-concorrente partilha a sua estratégia para lidar com as dificuldades e os conflitos dentro da casa, revelando como se preparou mentalmente para enfrentar os desafios e a convivência com personalidades fortes. Saiba mais em TVI Player