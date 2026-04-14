Após o Especial, o Hugo confidencia ao Diogo que está arrependido de não ter nomeado o Tiago, condenando as várias imunidades que o concorrente já teve. Ao mesmo tempo, o Tiago isola-se no jardim, bastante pensativo. Em confessionário, o concorrente lamenta ser metido no mesmo saco que o Hugo e o Diogo, pois não concorda que a Eva ganhe o programa só por ter sido traída, mas o facto é que o país deve estar solidário com a situação. Abatido, confessa estar irritado porque a Eva disse que ninguém a defendeu. Assume que se sente horrível, injustiçado e só quer que a Eva vá ao seu encontro para que possam conversar. Mostra-se triste com a atitude dos colegas que o estão a difamar, quando ele não faz o contrário.
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Tiago sente-se injustiçado e revolta-se no confessionário: «A Eva disse que ninguém a defendeu»
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