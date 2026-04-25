Tiago surpreende após saída do Secret Story 10 com vídeo emocionante ao lado de Maycon Douglas

A saída de Tiago do Secret Story 10 aconteceu há poucas horas, mas o ex-concorrente já está a emocionar nas redes sociais. Numa story de Instagram inesperada, o jovem decidiu revisitar o passado e mostrar um vídeo de uma atuação sua enquanto rapper.

Entre as imagens, surge Maycon Douglas, um rosto incontornável dos reality shows nacionais, cuja morte deixou o público em choque. O momento não passou despercebido e rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs.

Sem grandes palavras, Tiago deixou que o vídeo falasse por si, numa partilha que muitos interpretam como uma homenagem sentida e genuína a alguém que marcou a televisão portuguesa.

