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Tiago surpreende após saída do Secret Story 10 com vídeo emocionante ao lado de Maycon Douglas

A saída de Tiago do Secret Story 10 aconteceu há poucas horas, mas o ex-concorrente já está a emocionar nas redes sociais. Numa story de Instagram inesperada, o jovem decidiu revisitar o passado e mostrar um vídeo de uma atuação sua enquanto rapper.

Entre as imagens, surge Maycon Douglas, um rosto incontornável dos reality shows nacionais, cuja morte deixou o público em choque. O momento não passou despercebido e rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs.

Sem grandes palavras, Tiago deixou que o vídeo falasse por si, numa partilha que muitos interpretam como uma homenagem sentida e genuína a alguém que marcou a televisão portuguesa.
 

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