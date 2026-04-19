Tiago vai contra Diogo defende Eva: «O nosso telhado é de vidro»

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes assistem a imagens polémicas da semana. Durante o momento, Diogo acusa Eva de ser falsa e hipócrita. Quando confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente decide manter a sua palavra. Logo a seguir, Tiago decide ir contra Diogo e defender a amiga.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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