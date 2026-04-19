Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tiago vai contra Diogo defende Eva: «O nosso telhado é de vidro»

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes assistem a imagens polémicas da semana. Durante o momento, Diogo acusa Eva de ser falsa e hipócrita. Quando confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente decide manter a sua palavra. Logo a seguir, Tiago decide ir contra Diogo e defender a amiga.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A poucos dias da final, este concorrente está expulso do Secret Story 10
04:33

A poucos dias da final, este concorrente está expulso do Secret Story 10

00:06
Passaporte conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 10. Veja todas as reações
06:58

Passaporte conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 10. Veja todas as reações

23:57 Ontem
Botão dos segredos carregado pela última vez! Saiba quem foi o corajoso a acertar o segredo da Voz
06:58

Botão dos segredos carregado pela última vez! Saiba quem foi o corajoso a acertar o segredo da Voz

23:57 Ontem
Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro
01:09

Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro

23:49 Ontem
Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir
01:47

Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir

23:48 Ontem
A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir
05:46

A ferver! Liliana e Ana pegam-se em direto. Cristina Ferreira e Voz são obrigadas a intervir

23:46 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Ontem às 19:40
«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

«O verão que não tivemos»: Maria Botelho Moniz revela fotos das férias numa das ilhas mais luxuosas do mundo

25 nov 2025, 16:17
As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

Ontem às 20:07
Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo

10 abr, 09:55
Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Há 2h e 10min
Ver Mais

Notícias

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Há 32 min
Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Há 32 min
Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Há 52 min
Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Consequência pesada! Concorrente recebe nomeação direta e corre risco de não chegar à final do Secret Story

Há 2h e 10min
Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

Há 2h e 25min
Ver Mais Notícias

Opinião

Francisco Monteiro critica atitude de Ricardo João e leva resposta: «Nunca vai levar uns parabéns meus»

Francisco Monteiro critica atitude de Ricardo João e leva resposta: «Nunca vai levar uns parabéns meus»

17 abr, 18:35
Ricardo João entra em desacordo com comentadores: «Acho piada à vossa opinião»

Ricardo João entra em desacordo com comentadores: «Acho piada à vossa opinião»

17 abr, 18:10
Ricardo João fala abertamente sobre o percurso de Sara: «Não sei provocar como ela»

Ricardo João fala abertamente sobre o percurso de Sara: «Não sei provocar como ela»

17 abr, 18:02
Ricardo João responde sem pudores a pergunta de Nuno Eiró: «Entrarias de novo?»

Ricardo João responde sem pudores a pergunta de Nuno Eiró: «Entrarias de novo?»

17 abr, 18:00
Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

14 abr, 20:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

13 abr, 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

13 abr, 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

13 abr, 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mais de 400 gostos e 50 respostas: O comentário viral de João Monteiro no vídeo de Cristina Ferreira

Mais de 400 gostos e 50 respostas: O comentário viral de João Monteiro no vídeo de Cristina Ferreira

Ontem às 19:42
Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Ontem às 19:40
Há dois ex-concorrentes de Reality Shows que são bem próximos de Ricardo João. E os nomes podem surpreendê-lo

Há dois ex-concorrentes de Reality Shows que são bem próximos de Ricardo João. E os nomes podem surpreendê-lo

Ontem às 19:14
Vai voltar para os Países Baixos? Ricardo João responde à "pergunta que não quer calar "
06:44

Vai voltar para os Países Baixos? Ricardo João responde à "pergunta que não quer calar "

Ontem às 18:32
Ricardo João tem ligação a dois ex-concorrentes do Secret Story. E são inesperados
06:55

Ricardo João tem ligação a dois ex-concorrentes do Secret Story. E são inesperados

Ontem às 18:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Há 52 min
Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Ontem às 19:40
Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Passaporte para a Final, mensagens dos ex-concorrentes e nomeações 'explosivas': Saiba o que esperar da penúltima gala

Ontem às 18:38
Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»
07:36

Eva desabafa com Sara sobre Diogo e admite: «Quem me dera...»

18 abr, 13:09
Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas
01:28

Música viral leva Tiago, Jéssica e Sara a "abrir a pista de dança" durante as limpezas

18 abr, 12:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"A vida surpreende-nos quando menos esperamos": foi dia de casamento para Kina?

"A vida surpreende-nos quando menos esperamos": foi dia de casamento para Kina?

Ontem às 18:19
Irmã de Jéssica Antunes em lágrimas... durante concerto de conhecido cantor!

Irmã de Jéssica Antunes em lágrimas... durante concerto de conhecido cantor!

Ontem às 16:41
Carolina Braga com o namorado: "A nossa primeira foto juntos"

Carolina Braga com o namorado: "A nossa primeira foto juntos"

Ontem às 10:42
Francisco Monteiro fala sobre mulher especial: "Vou dizer uma coisa e espero não ser mal-compreendido"

Francisco Monteiro fala sobre mulher especial: "Vou dizer uma coisa e espero não ser mal-compreendido"

18 abr, 12:00
Uau! Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com tatuagem... sobre o casal!

Uau! Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com tatuagem... sobre o casal!

17 abr, 18:26
Ver Mais Outros Sites