Tiago vai contra Diogo defende Eva: «O nosso telhado é de vidro»

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes assistem a imagens polémicas da semana. Durante o momento, Diogo acusa Eva de ser falsa e hipócrita. Quando confrontado por Cristina Ferreira, o concorrente decide manter a sua palavra. Logo a seguir, Tiago decide ir contra Diogo e defender a amiga.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18