Tiago vira-se contra Sara e tensão explode: «Não sei o que te coça tanto em mim»

Durante a atividade da manhã, os concorrentes foram desafiados a revelar em quem não confiam, quem expulsariam de imediato e quem consideram ser o mais estratega da casa. Tiago reconheceu que Sara é uma jogadora estratega, mas acabou por escolher Jéssica para essa categoria, o que não agradou à concorrente.

Sara reagiu de imediato, apontando o facto de Tiago parecer ter dificuldade em dizer o seu nome. O concorrente respondeu sem rodeios, afirmando que Sara teria de ser “outra pessoa” para corresponder à imagem que tenta passar dentro da casa. Recordou ainda que, desde o início do jogo, existiu um atrito entre ambos, o que levou ao afastamento.

A troca de argumentos intensificou-se quando Sara acusou Tiago de fingir boa disposição, sorrindo para os colegas sem ser genuíno, considerando-o, por isso, pouco confiável.

Tiago não ficou em silêncio e afirmou não se rever nos valores da colega. Em resposta, Sara questionou se ele se identifica com as atitudes de Ana. Perante a negação, concluiu que o problema é exclusivamente com ela.

O concorrente acabou por justificar a sua posição, dizendo que Ana sempre o apoiou no jogo e sublinhando que, ao contrário de Sara, quer vê-lo na final.

Na hora de escolher quem expulsaria, Tiago voltou a apontar o nome de Sara. A concorrente respondeu com ironia, sugerindo que, afinal, tem mais importância no jogo dele do que este admite.