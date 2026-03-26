No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.
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“Tive uma discussão em casa por causa disso”: Controvérsia entre Diogo, Eva e Ariana impacta relação de Gonçalo Quinaz
- Joana Lopes
- Hoje às 10:44
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