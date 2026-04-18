«Tivemos de desativar a caixa de mensagens»: Amiga de Ariana alerta para onda de ódio que chegou à polícia

No Momento Certo, Ariana senta-se à conversa com João Patrício para esclarecer a pergunta que não quer calar: Vítima ou Vilã? Durante a conversa, uma amiga falou sobre as mensagens de ódio que receberam durante a participação da concorrente. A jovem referiu que as mensagens de ódio obrigaram alguns amigos a dirigir-se à polícia.