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«Tocou no nome da minha namorada»: Afonso perde as estribeiras com Liliana

No Especial Secret Story - Desafio Final, todos assistiram à acesa discussão entre Nufla e Afonso que estalou na casa e que marcou as últimas horas. Leomarte também esteve no centro da discussão e revela que esse foi um dos momentos que o fez querer desistir. Veja o que foi dito por todos os intervenientes durante o Especial. 

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