Toques, provocações e uma “proposta”: Ricardo João reage a pergunta ousada de Ana

Depois da eleição de Sara como Guia da Casa no Secret Story 10, da TVI, os olhares viraram-se para Ricardo João e Ana. Entre brincadeiras, provocações e decisões estratégicas na distribuição de tarefas, o ambiente ficou marcado por um evidente clima de flirt.

Após a escolha da nova Guia, Ricardo João comentou com Ana que está curioso para perceber que impacto terá a liderança de Sara no grupo. Durante a conversa, o concorrente colocou a mão na perna da colega e, em tom descontraído, Ana reagiu com humor, questionando se lhe tinha dado autorização para tal gesto.

A cumplicidade entre os dois ficou novamente evidente quando Ricardo recordou a carta enviada pela mãe. Aproveitando o momento, Ana lançou uma provocação e perguntou, entre risos, se a mãe lhe teria dito para casar com ela. Já no confessionário, Ricardo João afastou essa possibilidade, garantindo que essa ideia está “fora de questão”.

Mais tarde, no momento de distribuir tarefas, Sara assumiu o papel de Guia e decidiu colocar Ana e Ricardo João juntos na casa de banho. A escolha foi vista como uma forma de potenciar a proximidade entre os dois, alimentando ainda mais os comentários dentro da casa.

Entre brincadeiras e decisões estratégicas, a relação de Ana e Ricardo João continua a dar que falar no Secret Story 10. Será apenas diversão… ou estará a nascer algo mais?