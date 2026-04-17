Triângulo pouco amoroso: Hugo e Sara entram em confronto com Liliana e o caos instala-se

No Secret Story 10, em dinâmica, Hugo refere que o que o faz estar na casa é a sua frontalidade. Sobre o que lhe custa engolir no jogo diz serem as provocações. Relembra que assumiu que isso seria algo que o faria tirar do sério e sabe que os colegas se aproveitaram disso. Diz arrepender-se dos momentos em que insultou, mas Liliana intervém, dizendo que ainda ontem o colega se exaltou e depois reuniu o grupo para pedir desculpa. Jéssica entra em defesa de Hugo, levando Liliana a questionar se Hugo não sabe defender-se sozinho. As duas entram numa picardia e Hugo remata dizendo que não gosta dela nem pintada de ouro e por isso mesmo é que não foi ao seu aniversário.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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