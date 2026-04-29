Troca de insultos choca casa: Ana e Juliana em confronto direto

A tensão atinge novos níveis no Desafio Final. Uma acusação de Ana desencadeia uma discussão intensa com Juliana, marcada por várias provocações e insultos.

Ana acusa Marisa Susana de ter contado a Juliana que, na Casa 9, comentou o seu cabelo, justificando assim o facto de o tema ter sido trazido à tona durante o Especial. A situação rapidamente escala e Ana aponta ainda falta de argumentos à colega, voltando a chamar-lhe “baixinha”.

Juliana responde com ironia, assumindo que mede 1,58, mas o ambiente degrada-se ainda mais. Ana atira novas críticas, chamando-a de fraca, feia e acusando-a de se apoiar noutra pessoa para se afirmar no jogo.

Sem recuar, Juliana acusa Ana de ser repetitiva. Já Ana reage dizendo que a colega “acordou” e pede-lhe para não voltar a “adormecer”. A resposta surge de imediato, com Juliana a rematar: «Está bem, plantinha».