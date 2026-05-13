Troca inédita deixa casa em choque! João Ricardo e Ricardo João confundem todos os colegas

João Ricardo e Ricardo João decidiram trocar os nomes e até a forma de falar durante um dia. A brincadeira rapidamente instalou a confusão na casa e deixou alguns colegas completamente baralhados.

Muito divertidos com o desafio, os dois mostraram-se entusiasmados com o plano e garantiram que iam “queimar a cabeça deles”. A troca de identidades acabou por gerar vários momentos de confusão entre os concorrentes.

Sara percebeu quase de imediato aquilo que os colegas estavam a fazer e não conseguiu conter o riso perante a situação. Já Flávia ficou bastante confusa com a troca de papéis e demorou algum tempo até perceber o que realmente estava a acontecer.

A brincadeira acabou por animar a casa e provocou várias reações divertidas entre os concorrentes, tornando-se rapidamente um dos momentos mais comentados do dia.