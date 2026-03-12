«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo

No Diário do Secret Story 10, Eva e o Diogo começam a pôr em prática o plano de emergência e Eva sugere encenarem uma discussão, dizendo que o ouviu dizer que os dois fizeram conchinha. Diogo não concorda e acha que a melhor estratégia é fingirem ser irmãos. Embora os dois tenham ideias diferentes para desviar a atenção do grupo, a verdade é que se dá início a uma discórdia entre os dois sobre andarem a dizer na Casa que ela e Diogo fizeram conchinha. Rapidamente o tema é puxado para cima da mesa, na presença de vários concorrentes, com Eva a garantir não querer mal entendidos.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

