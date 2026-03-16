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«Tu não precisas de ninguém, o Hélder precisa»: Sara enaltece Luzia e vai contra Hélder

No Secret Story 10, Sara elogia Luzia, dizendo que ela não precisa de ninguém para chegar longe no jogo. Por outro lado, a concorrente usa Hélder como exemplo do contrário.

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