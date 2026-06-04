«Tu não sabes brincar»: Bruno Simão avisa João Ricardo. E envolve Marisa Susana

No Secret Story – Desafio Final, Bruno Simão recorda o conflito com Marisa Susana que aconteceu no Secret Story 9. O concorrente deixou um aviso claro ao colega, para que este não se deixe descontrolar.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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