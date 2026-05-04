Tudo em pratos limpos: Afinal, porque é que Nufla e Daniela não se dão? «Não tens essa importância na minha vida desde 2024»

No Desafio Final, Daniela garante que Nufla não tem importância nenhuma na sua vida desde novembro de 2024.

Isto acontece um dia após uma gala tensa, que fiou marcada pela entrada “explosiva” de Liliana, do Secret Story 9. A concorrente veio com tudo e não poupou nas críticas aos colegas.

Foi também uma gala emotiva, porque aconteceu no Dia da Mãe, com Sara e Marisa Susana a receberem cartas dos filhos, sem conterem as lágrimas.

Leandro foi escolhido como o novo cúmplice da Voz, tendo como objetivo guardar a sete chaves o segredo da semana: «Sempre que nasce o sol, um novo animal entra na casa».

No fim da noite, Juliana acabou por ser a concorrente expulsa pelos portugueses. Já Leomarte ficou imune, por ter ganho a prova da imunidade.

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