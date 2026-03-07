No Secret Story 10, Catarina e João têm uma conversa a sós depois de uma pista que agitou a casa. A concorrente tenta disfarçar e faz imensas perguntas ao 'ex' sobre a atual namorada. João acaba por assumir que viu o casting de Catarina e mostrou-se triste. Veja a conversa completa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
- Secret Story
- Há 3h e 42min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:34
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
Há 3h e 42min
03:42
Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»
Há 19 min
03:31
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
Há 34 min
10:40
Diogo perto de vários segredos? Concorrentes incrédulos com teorias do colega
Há 1h e 0min
05:05
João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz
Há 3h e 41min
05:05
Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina
Há 3h e 41min
05:34
Confronto inesperado (e tenso): João confessa a Catarina que viu o casting e não esconde a tristeza
Há 3h e 46min
05:34
João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»
Há 3h e 46min
08:36
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
Há 3h e 52min
02:15
Beijo no canto do lábio? O gesto de Hugo que deixou Sara sem jeito: «Ficaste corada»
Hoje às 18:47
02:15
Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»
Hoje às 18:47
07:01
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente
Hoje às 18:37
01:17
«Amo-te muito»: Diogo declara-se a Eva no quarto e quase são apanhados
Hoje às 18:34
01:53
«Há um coração partido na casa? Um casal?»: Pista de segredo deixa a casa em sobressalto
Hoje às 18:30
07:17
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»
Hoje às 18:29
07:17
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»
Hoje às 18:28