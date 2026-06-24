Tudo “em pratos limpos”! Marisa Susana explica a Pedro porque enviou a famosa camisola com perfume

No Secret Story – Desafio Final, Marisa e Pedro falam sobre tudo o que se passou entre os dois no Secret Story 9. Durante a conversa, a concorrente explicou o motivo pelo qual enviou uma camisola perfumada para dentro da casa que provocou ciúmes a Marisa, mulher de Pedro.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15