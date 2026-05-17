Última Hora: 3 concorrentes estão em risco de abandonar a casa ainda hoje

Na Gala do Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge e Afonso foram selecionados pelo público como os concorrentes com a melhor liderança. Durante a Gala os concorrentes selecionaram os colegas que gostariam que pertencessem à sua equipa. Logo a seguir, Pedro Jorge e Afonso selecionaram quem queriam nomear: Ricardo João, Leandro e João Ricardo.

Um destes 3 concorrentes está agora em risco de abandonar a casa ainda esta noite. Vote para salvar o seu concorrente favorito, através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

RICARDO JOÃO – 761 20 20 18

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