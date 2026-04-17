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Última Hora: Diogo é expulso do Secret Story 10. Saiba o motivo

No Secret Story 10, durante uma dinâmica, Diogo é o escolhido pelos colegas para abandonar a casa mais vigiada do País. Veja o momento aqui.

Logo a seguir, a Voz revelou que tudo não passou de uma "provocação", uma falsa expulsão. Diogo acabou por voltar à casa, poucos minutos depois. 

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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