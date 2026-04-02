Última Hora! Eva e Diogo envolveram-se numa forte discussão

No Secret Story 10, a manhã começa com relatos intensos da noite anterior. Eva discutiu forte e feio com Diogo e acabou por ir dormir noutra cama. Hoje, no exterior da casa, a concorrente conta tudo a Liliana. Ao que parece, Diogo confrontou a ex-namorada com questões inusitadas, para saber se esta já o traiu alguma vez, o que levou Eva ao limite.

Fique a par dos últimos acontecimentos:

A casa do Secret Story 10 viveu uma tarde de emoções fortes, com dois segredos desvendados que surpreenderam tudo e todos e provocaram reações intensas entre os concorrentes. Nesta terça-feira, dia 31 de março de 2026, o dia ficou marcado por momentos decisivos e histórias marcantes.

Jéssica não hesitou em carregar no botão e apostou no segredo de Sara: «Nasci com um dente no nariz». A decisão revelou-se certeira e trouxe um dos momentos mais surpreendentes desta edição. A Voz confirmou: «Sara, o seu segredo foi desvendado, todo o seu dinheiro passa para a conta da Jéssica».

Após o impacto inicial, Sara explicou a história que escondeu durante semanas e deixou os colegas em choque. A concorrente revelou que nasceu com um dente a mais, localizado numa zona invulgar do corpo, e que a situação representava um risco sério para a sua saúde.

«Nasci com um dente a mais, um dente do siso, que estava na gengiva. Com o passar dos anos foi subindo e, quando fui operada, já estava aqui em cima. Podia continuar a subir, ir até ao cérebro e eu morrer», contou, visivelmente emocionada.

A jovem de Sintra detalhou ainda a operação delicada a que foi submetida em criança. «Fui operada com 9 anos, abriram-me o céu da boca e a gengiva, levei 37 pontos», revelou, impressionando os colegas com a dureza da experiência.

Mas as revelações não ficaram por aqui...

Pouco depois, foi a vez de Luzia brilhar ao descobrir o segredo de Ana. «À noite, trabalho em lingerie», anunciou, deixando a casa em completo silêncio antes da confirmação oficial.

A reação não se fez esperar. Ricardo João mostrou-se visivelmente surpreendido e reagiu de forma emotiva ao momento. Já Ana fez questão de esclarecer a sua realidade profissional, sublinhando que não trabalha num cabaret, mas sim num restaurante onde o serviço é feito em lingerie.

O momento tornou-se ainda mais tocante quando Ricardo João decidiu apoiar a concorrente publicamente. «Não é vergonha nenhuma (...) O teu filho deve ter muito orgulho», afirmou, levando Ana às lágrimas.

Com duas revelações impactantes e emoções à flor da pele, a casa do Secret Story 10 voltou a provar que cada segredo pode mudar tudo dentro do jogo.