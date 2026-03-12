Última Hora: João chora pós dinâmica e o motivo está relacionado com Eva

No Última Hora do Secret Story 10, Nuno Eiró interrompe a emissão para ir direto à casa pois João está a chorar. Na dinâmica da tarde os concorrentes leram mexericos e o que foi dito em relação a João é que ele pode estar a apaixonar-se por Eva. O concorrente acabou em lágrimas.
