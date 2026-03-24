No Última Hora do Secret Story 10, João apela para que não votem nele pois tem vontade de sair da casa.
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Última hora! João quer desistir do Secret Story 10
No Última Hora do Secret Story 10, João apela para que não votem nele pois tem vontade de sair da casa.
- Secret Story
- Há 1h e 59min
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