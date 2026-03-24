Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Última hora! João quer desistir do Secret Story 10

No Última Hora do Secret Story 10, João apela para que não votem nele pois tem vontade de sair da casa. 
 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood: E é uma famosa atriz que o confirma

Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood: E é uma famosa atriz que o confirma

19:56
Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»
02:37

Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»

19:28
Vingança! Ariana enche a cama de Eva e Diogo com o seu perfume
05:25

Vingança! Ariana enche a cama de Eva e Diogo com o seu perfume

19:17
Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

18:55
Antes da revelação do segredo de Diogo, Ariana "encenou" reação que teria se descobrisse que Eva era a namorada
04:04

Antes da revelação do segredo de Diogo, Ariana "encenou" reação que teria se descobrisse que Eva era a namorada

18:00
Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia
03:35

Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia

17:37
Mais Viral

Mais Vistos

Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia
03:35

Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia

Há 3h e 15min
Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Ontem às 22:56
Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

Há 1h e 57min
«E se ele agora dissesse que queria tentar contigo?»: Ariana dá resposta surpreendente a pergunta sobre Diogo
02:32

«E se ele agora dissesse que queria tentar contigo?»: Ariana dá resposta surpreendente a pergunta sobre Diogo

Hoje às 15:37
Treinou a reação? Cristina Ferreira revela «teatrinho» de Ariana antes de saber o segredo de Eva: «Imaginaram»

Treinou a reação? Cristina Ferreira revela «teatrinho» de Ariana antes de saber o segredo de Eva: «Imaginaram»

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood: E é uma famosa atriz que o confirma

Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood: E é uma famosa atriz que o confirma

Há 56 min
Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: Conheça a mensagem que agitou a Malveira

Há 1h e 57min
Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Hoje às 16:26
A maior polémica do Secret Story 10 já é tema do outro lado do mundo. E há quem não cale a revolta

A maior polémica do Secret Story 10 já é tema do outro lado do mundo. E há quem não cale a revolta

Hoje às 16:03
Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Hoje às 15:37
Ver Mais Notícias

Opinião

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

Há 2h e 7min
Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

Há 2h e 7min
Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

Há 2h e 7min
Catarina não poupa Ariana: «Merece um Óscar. Ela sabia que era a Eva, isto choca-me bastante»

Catarina não poupa Ariana: «Merece um Óscar. Ela sabia que era a Eva, isto choca-me bastante»

Há 2h e 23min
«Ela esteve a planear uma estratégia e uma vingança»: Diana Lopes 'atira-se' a Ariana

«Ela esteve a planear uma estratégia e uma vingança»: Diana Lopes 'atira-se' a Ariana

Há 2h e 49min
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»
03:52

Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»

Há 1h e 2min
Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»
02:37

Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»

Há 1h e 24min
Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico
05:25

Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico

Há 1h e 35min
Última hora! João quer desistir do Secret Story 10
02:03

Última hora! João quer desistir do Secret Story 10

Há 1h e 59min
Imagens exclusivas! Diogo e Ariana têm conversa polémica: «Ter a minha namorada aqui não significa nada»
03:41

Imagens exclusivas! Diogo e Ariana têm conversa polémica: «Ter a minha namorada aqui não significa nada»

Há 2h e 27min
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Tatiana Boa Nova recorda namoro com Rúben no Secret Story 3: «Éramos nós, sem filtros, sem teatros»

Hoje às 16:26
Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Sónia Jesus quebra o silêncio e revela como terminou a relação com Vitó

Hoje às 15:37
Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”
03:07

Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”

Hoje às 11:49
Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”
04:30

Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

Hoje às 11:35
Sónia Jesus sobre a separação de Vitó: “O amor nunca vai acabar”
04:30

Sónia Jesus sobre a separação de Vitó: “O amor nunca vai acabar”

Hoje às 11:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Casa em choque! Segredo de Eva é revelado e João não deixa nada por dizer: «Sinto-me traído»
04:27

Casa em choque! Segredo de Eva é revelado e João não deixa nada por dizer: «Sinto-me traído»

Há 2h e 17min
Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia
03:35

Avião para Eva deixa a casa num caos! Veja as reações e saiba o que dizia

Há 3h e 15min
Sara já sabia do segredo de Eva? Luzia e Ana levantam suspeitas
07:27

Sara já sabia do segredo de Eva? Luzia e Ana levantam suspeitas

Hoje às 11:52
João chora em desespero. E este foi o motivo
04:05

João chora em desespero. E este foi o motivo

Hoje às 00:36
Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
02:59

Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»

Ontem às 23:45
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Hoje às 15:10
Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Hoje às 14:21
Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Hoje às 09:35
Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Ontem às 13:11
Francisco Monteiro eufórico: "Evolução completamente absurda"

Francisco Monteiro eufórico: "Evolução completamente absurda"

Ontem às 10:09
Ver Mais Outros Sites