Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina

A relação mal resolvida entre João e Catarina voltou a agitar a casa do Secret Story 10. Depois de uma pista que levantou suspeitas entre os concorrentes, os dois tiveram finalmente uma conversa a sós, mas o desfecho acabou por trazer ainda mais tensão… e uma advertência da Voz.

João e Catarina entraram na casa com uma história por resolver. Apesar de terem vivido um alegado envolvimento no passado, os dois optaram por fingir que não se conheciam perante os restantes concorrentes, mantendo o assunto em segredo.

Recorde-se que Catarina guarda o segredo “Um concorrente da casa partiu-me o coração”, enquanto João esconde um mistério completamente diferente: “Sou o agente secreto do público”. Nenhum dos dois conhece o segredo do outro, mas a tensão entre ambos tem vindo a crescer dentro da casa.

Durante uma das galas, no confessionário, João foi confrontado com declarações feitas por Catarina no casting do programa. O concorrente não hesitou em reagir e garantiu que algumas afirmações não correspondem totalmente à verdade. «Há partes que não são verdade… Estávamos a conhecer-nos», afirmou, recusando a ideia de que tenham tido uma relação assumida ou que tenha alimentado falsas expectativas. João sublinhou ainda que não foi ele quem decidiu afastar-se. «Fomos os dois à nossa vidinha», assegurou. O concorrente mostrou-se também preocupado com a pessoa que deixou fora da casa, frisando que não quer “causar tensão” no exterior. Perante o que ouviu, João admitiu ter ficado surpreendido. «Há muita coisa aqui que não bate certo», confessou.

Dias depois, a Voz lançou um novo desafio e chamou vários concorrentes aos pares para entrarem no cubo e terem um frente a frente. João e Catarina foram um dos pares escolhidos, tendo assim a primeira oportunidade de estarem a sós dentro da casa. No entanto, mesmo perante essa oportunidade, ambos optaram por não esclarecer o passado e garantiram que preferem ter essa conversa cá fora, longe das câmaras.

Agora, a situação voltou a aquecer quando uma pista sobre os segredos agitou a casa. Após o momento, João e Catarina tiveram finalmente uma conversa privada. O concorrente revelou que tinha visto as imagens do casting de Catarina, algo que a deixou desconfortável e que acabou por levá-la a pedir-lhe desculpa.

Minutos depois, já no quarto, João decidiu contar a alguns colegas detalhes sobre a sua relação com Catarina e sobre as imagens que tinha visto. A conversa, no entanto, não passou despercebida. A Voz interveio de imediato e advertiu o concorrente, lembrando que não pode revelar o que é falado no confessionário.

Com a tensão a aumentar e os segredos cada vez mais próximos de serem descobertos, resta saber até quando João e Catarina conseguirão manter esta história longe dos olhares atentos dos colegas no Secret Story 10.

