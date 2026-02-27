Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

No Diário do Secret Story 10, assistimos a imagens exclusivas de Pedro em lágrimas depois de ser nomeado pelos colegas como o mais apagado. O concorrente é confortado por alguns colegas, mas não esconde o desalento. Veja tudo.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18
