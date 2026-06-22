Última manhã na casa marcada por acusações, ironias e brinde constrangedor

No Secret Story - Desafio Final, os últimos nomeados têm direito a um último pequeno-almoço na Casa. Pedro e Sara enumeram vários motivos enquanto João vai esboçando sorrisos. Na sua vez, João, garante estar tão emocionado com o discurso dos colegas, que nem sabe o que dizer. Sara considera uma falta de respeito esta atitude e acusa João de estar a fazer teatro. João garante estar tão emocionado com o discurso dos colegas, que nem sabe o que dizer. Acrescenta que não vai estar a "tocar violino ao povo", quando o que fez nas últimas 9 semanas falam por si. Sara afirma que caso saía da Casa, vai querer ver a reação de João para perceber se ele tem problemas de consciência visto que tinha “a faca e o queijo na mão”. João pergunta ainda se sabem porque salvou Leandro e Pedro diz que tem “missed feelings”. Pedro tenta corrigir o inglês (mixed feelings), mas volta a sair-lhe mal, levando João a gozar com ele e a propor um brinde a todos. No final, João acaba a brindar sozinho e a ser ignorado pelos dois colegas.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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