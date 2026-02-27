Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes

No Secret Story 10, João põe em prática a sua missão de desarrumar objetos da casa e esconde o saleiro. Do outro lado, Hugo procura desesperadamente o saleiro que desapareceu da cozinha, mas ninguém se acusa. O concorrente acaba por descobri-lo no confessionário, mas quem o levou para lá não foi João…
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18