Hoje, no Especial do Secret Story 10 com Cristina Ferreira, o segredo «Fui operado ao pénis no dia do apagão» vai ser revelado. Não perca!
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Um dos segredos mais aguardados vai ser revelado no Especial: «Fui operado»
- Secret Story
- 2 abr, 19:52
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Um dos segredos mais aguardados vai ser revelado no Especial: «Fui operado»
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