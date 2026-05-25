«Um pedido de casamento?» Concorrentes acordam e não querem acreditar no que está no jardim

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes acordam com uma surpresa inesperada no jardim da casa e não querem acreditar.

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que começou com um frente a frente entre Sara e Hugo, em que os dois pediram justificações um ao outro. Depois, Sara foi confrontada com o que sente por João Ricardo e este viu tudo no confessionário.

Afonso foi o primeiro concorrente a ser salvo pelo público, já Ana foi a concorrente menos votada e que acabou por isso a ser expulsa na gala deste domingo. Importa ainda referir que João Ricardo venceu a prova de imunidade e esta semana não pode ser nomeado.