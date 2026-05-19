Um valor absurdo: Marisa Susana gastou 1600€ para estar perto de Ronaldo e conta a história

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana confessa a Afonso e João Ricardo o valor que gastou para esta perto de Cristiano Ronaldo. Os concorrentes ao ouvi-la ficam boquiabertos e dizem que não se justifica.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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