«Uma mentira dita muitas vezes...»: Leandro e Marisa Susana voltam a desentender-se

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Tiveram de atribuir qualidades aos colegas, mas de forma consensual. Depois, tiveram de fazer uma previsão sobre como será o dia, depois de receberem essa mesma palavra. A atribuição feita a Leandro deu falatório e gerou discórdia. Saiba porquê.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
PEDRO JORGE - 761 20 20 15
SARA - 761 20 20 16