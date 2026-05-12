Uma namorada de Fábio não podia entrar? Ricardo João confronta Liliana com momento viral do namorado

Marisa, mulher de Pedro Jorge, envia um mexerico para a casa destinado a Liliana. A ex-concorrente pergunta: «Liliana, estás muito preocupada com a opinião da Marisa em relação às atitudes do Pedro Jorge. Será que não seria melhor estares preocupada com a opinião do teu namoradinho?» Ricardo João, perante a resposta da colega, confronta-a com um vídeo do namorado, Fábio, que ficou viral cá fora, deste a afirmar que nenhuma namorada sua entraria num reality show.

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