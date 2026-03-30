No Secret Story 10, após a gala, durante a cadeira quente, Concorrentes revoltam-se contra a sua opinião sobre Diogo e Ariana.
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Unidos contra Ana? Concorrentes revoltam-se contra a sua opinião
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