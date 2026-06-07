Vai desistir? Leandro e Liliana falam sobre suspeitas levantadas por Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Liliana falam sobre Pedro Jorge no quarto. Os concorrentes falam sobre uma possível desistência do colega. Perceba tudo.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona a Casa já hoje. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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