Vai mesmo sair? Marisa Pires esclarece rumores sobre compromissos de Pedro Jorge fora da casa e deixa recado aos fãs

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Os fãs de Pedro Jorge e Marisa Pires ficaram em alerta depois da publicação do cartaz das Marchas de Belmonte. A mulher de Pedro Jorge decidiu intervir e esclarecer tudo sobre os alegados compromissos do casal fora da casa e tranquilizou os fãs sobre a possível desistência do concorrente.

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