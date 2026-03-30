No Secret Story 10, Sara passa-se com Luzia assim que regressa à casa. A concorrente foi salva pelo público e deixou um aviso à 'rival'.
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«Vais conhecer o verdadeiro demónio!»: Sara deixa aviso a Luzia após ser salva
No Secret Story 10, Sara passa-se com Luzia assim que regressa à casa. A concorrente foi salva pelo público e deixou um aviso à 'rival'.
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