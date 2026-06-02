«Vais-me bater?»: Bruno e Marisa Susana voltam a desentender-se e a discussão sobe de tom

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana fica incomodada porque Bruno defendeu Liliana. A discussão instalou-se e Bruno usou uma almofada como escudo, pois achava que Marisa Susana lhe ia "bater".

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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