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“Vais-me desbloquear?”: Após conversa franca, Catarina Miranda questiona Francisco Monteiro

No “Dois às 10”, juntámos Catarina Miranda e Francisco Monteiro para a conversa que nunca tiveram: um frente a frente sem filtros. Só os dois, cara a cara, sem tabus, para esclarecer tudo o que ficou por dizer e pôr os pontos nos is. Entre revelações, emoções à flor da pele e momentos de tensão, nada ficou por abordar.

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